Pertamina Resmi Tutup Satgas Natal dan Tahun Baru 2025-2026, Pasokan Energi Aman

Rabu, 21 Januari 2026 – 19:30 WIB
Satgas Nataru saat mengecek distribusi BBM di sebuah SPBU di Denpasar, Bali, beberapa waktu lalu. Foto: Humas Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertamina Patra Niaga resmi menutup pelaksanaan Satuan Tugas Natal dan Tahun Baru (Satgas Nataru) 2025/2026 pekan lalu.

Pasukan khusus Pertamina Patra Niaga berhasil menjaga pasokan energi dengan aman pada masa Natal dan Tahun Baru, mulai dari arus pergi hingga arus balik.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Iwan Yudha Wibawa memberi apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga kelancaran layanan energi selama masa Satgas.

Iwan Yudha Wibawa mengatakan untuk wilayah Bali terjadi kenaikan konsumsi pada produk LPG dibandingkan kondisi normal, yakni sebesar 3,2 persen.

Untuk BBM jenis gasoline dan avtur, konsumsi selama Nataru cenderung sama dengan rata-rata konsumsi pada kondisi normal.

Adapun untuk gasoil mengalami penurunan seiring berkurangnya aktivitas industri selama libur panjang.

“Terimakasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh stakeholders, baik dari unsur Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Hiswana Migas, serta rekan-rekan media.

Apresiasi yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada seluruh tim Pertamina yang siaga penuh, serta keluarga mereka yang turut mendukung kelancaran operasional selama masa Satgas,” ujar Iwan Yudha Wibawa.

Pertamina Patra Niaga resmi menutup pelaksanaan Satuan Tugas Natal dan Tahun Baru (Satgas Nataru) 2025/2026 pekan lalu dan memastikan pasokan BBM aman
