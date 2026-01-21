Importa Furniture Hadir di Bali, Buka Cabang ke-26, Memperkuat Distribusi Nasional

bali.jpnn.com, DENPASAR - Perusahaan Importa Furniture secara resmi membuka cabang sekaligus pusat distribusi (Distribution Center) ke-26 yang berlokasi di Bali, Kamis (15/1) lalu.

Peresmian ini menjadi langkah strategis Importa dalam memperluas jangkauan layanan serta menjawab tingginya permintaan pasar furniture di wilayah Pulau Bali dan sekitarnya.

Acara grand opening ini dihadiri langsung oleh CEO & Founder Importa Group, Nizar Bawazier dan Chief Service & Expansion Importa Group, Ikhsan Harahap.

Ikhsan Harahap menyampaikan bahwa pembukaan cabang Bali ini dilakukan lebih cepat dari jadwal yang telah direncanakan sebelumnya.

Hal tersebut didorong oleh tingginya antusiasme dan kebutuhan pasar terhadap produk furniture Importa di wilayah Bali.

“Pembukaan cabang dan pusat distribusi di Bali ini kami realisasikan lebih cepat dari target awal, mengingat besarnya permintaan pasar di area Pulau Bali," kata Ikhsan.

Ikhsan pun berharap kedepannya produk-produk Importa Furniture dapat semakin luas digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

CEO & Founder Importa Furniture, Nizar Bawazier, menegaskan bahwa pesatnya pertumbuhan Importa tidak terlepas dari kolaborasi dan dukungan berbagai pihak, khususnya para toko mitra di seluruh Indonesia.