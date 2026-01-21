JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Kebut Raperda Penyertaan Modal Bank BPD Bali, Incar PAD Rp300 Miliar

Koster Kebut Raperda Penyertaan Modal Bank BPD Bali, Incar PAD Rp300 Miliar

Rabu, 21 Januari 2026 – 09:16 WIB
Koster Kebut Raperda Penyertaan Modal Bank BPD Bali, Incar PAD Rp300 Miliar - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster mengebut pembahasan Ranperda Penyertaan Modal ke Bank BPD Bali di DPRD Bali. Foto; Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster mengebut pembahasan Raperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank BPD Bali.

Diketahui raperda ini baru diajukan Pemprov Bali pekan lalu dan baru mendapat tanggapan fraksi DPRD Bali, Senin (19/1) lalu.

Koster mengatakan raperda ini harus dikebut agar penambahan saham segera masuk Bank BPD Bali dan pada akhir tahun nanti Pemprov Bali mendapat keuntungan 25 persen dari penyertaan modal.

Baca Juga:

Profit tersebut yang kemudian bisa masuk ke pendapatan asli daerah (PAD).

Tambahan modal yang diajukan Koster dalam raperda adalah Rp300 miliar bersumber dari sewa lahan Nusa Dua dan Rp145 miliar bersumber dari inbreng aset tanah di kawasan Renon.

“Ya (dikebut) supaya cepat uangnya masuk ke Bank BPD Bali, kalau tidak, nganggur uangnya, kasihan,” ujar Gubernur Koster dilansir dari Antara.

Baca Juga:

“Dengan sekarang posisi saham pemprov di Bank BPD Bali Rp839 miliar, nanti lewat raperda ini tambah Rp445 miliar.

Total saham pemprov menjadi Rp1,28 triliun dan 25 persennya kami akan mendapatkan Rp300 miliar lebih sebagai PAD,” imbuh Koster.

Gubernur Wayan Koster mengebut pembahasan Raperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank BPD Bali agar bisa sefera mendapat manfaat
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster Bank BPD Bali PAD Raperda Penyertaan Modal Bank BPD Bali dprd bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Yabes Roni Bahagia Berseragam Persis, tak Sabar Membantu Tim Kontra Borneo FC - JPNN.com Bali

    Yabes Roni Bahagia Berseragam Persis, tak Sabar Membantu Tim Kontra Borneo FC

  2. Fixed, Eks Bek Persik Yusuf Meilana Hijrah ke Bali United, Rekornya Mentereng - JPNN.com Bali

    Fixed, Eks Bek Persik Yusuf Meilana Hijrah ke Bali United, Rekornya Mentereng

  3. Taktik Senyap Bali United di Bursa Transfer Terkuak, 2 Pemain Ini Jadi Incaran - JPNN.com Bali

    Taktik Senyap Bali United di Bursa Transfer Terkuak, 2 Pemain Ini Jadi Incaran

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU