JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Jadwal Pemadaman Listrik Rabu (21/1): Sanur, Kuta, Bali Timur & Singaraja

Jadwal Pemadaman Listrik Rabu (21/1): Sanur, Kuta, Bali Timur & Singaraja

Rabu, 21 Januari 2026 – 08:50 WIB
Jadwal Pemadaman Listrik Rabu (21/1): Sanur, Kuta, Bali Timur & Singaraja - JPNN.com Bali
Ilustrasi PT PLN (Persero) melakukan sejumlah langkah untuk memastikan ketersediaan pasokan listrik di Pulau Bali. Ilustrasi listrik: Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik Rabu hari ini (21/1) terjadi di sejumlah titik di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik ini diumumkan langsung PLN UID Bali di akun Instagram @plndistribusibali.

Baca Juga:

“Sehubungan dengan adanya upaya peningkatan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat, kami sampaikan informasi bahwa PLN sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik yang memerlukan pengaturan operasional atau manajemen beban,” tulis PLN UID Bali di reels akun @plndistribusibali

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan layanan listrik yang andal kepada pelanggan.

Kami memahami ketidaknyamanan yang mungkin akan timbul dan terus melakukan upaya terbaik untuk meminimalisir dampaknya,” tulisnya lagi.

Baca Juga:

Berikut jadwal pemadaman listrik di Bali Rabu hari ini (21/1):

 

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Jadwal Pemadaman Listrik pemadaman listrik Bali Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini PLN PT PLN Persero Jadwal Pemadaman Listrik Bali PLN UID Bali kuta sanur

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Yabes Roni Bahagia Berseragam Persis, tak Sabar Membantu Tim Kontra Borneo FC - JPNN.com Bali

    Yabes Roni Bahagia Berseragam Persis, tak Sabar Membantu Tim Kontra Borneo FC

  2. Fixed, Eks Bek Persik Yusuf Meilana Hijrah ke Bali United, Rekornya Mentereng - JPNN.com Bali

    Fixed, Eks Bek Persik Yusuf Meilana Hijrah ke Bali United, Rekornya Mentereng

  3. Taktik Senyap Bali United di Bursa Transfer Terkuak, 2 Pemain Ini Jadi Incaran - JPNN.com Bali

    Taktik Senyap Bali United di Bursa Transfer Terkuak, 2 Pemain Ini Jadi Incaran

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU