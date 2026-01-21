Mobil Avanza Ringsek Tertimpa Pohon Tumbang di Denpasar, Waspada Angin Kencang

bali.jpnn.com, DENPASAR - Cuaca ekstrem masih melanda Bali.

Cuaca buruk itu ditandai dengan hujan lebat, petir dan angin kencang di sejumlah wilayah di Pulau Dewata.

Dampak buruknya bukan hanya banjir, tetapi juga pohon tumbang.

Seperti yang terjadi di area parkir lapangan GOR Ngurah Rai di Jalan Melati, Desa Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Selasa kemarin (20/1).

Pohon ketapang dilaporkan tumbang dan menimpa satu unit mobil di tempat kejadian perkara (TKP).

Pohon ketapang dengan diameter sekitar 50 cm dan tinggi kurang lebih 15 meter roboh dan menimpa mobil Avanza DK 1338 VQ yang sedang terparkir di lokasi kejadian.

Menurut pemilik kendaraan, Kadek Juni Armawa, peristiwa pohon tumbang terjadi saat kondisi hujan disertai angin kencang.

“Tiba-tiba saya mendengar suara kayu patah, kemudian tidak lama berselang pohon ketapang yang berada di samping kendaraan roboh dan menimpa mobil saya,” ujar Kadek Juni Armawa.