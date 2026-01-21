JPNN.com

Mobil Avanza Ringsek Tertimpa Pohon Tumbang di Denpasar, Waspada Angin Kencang

Rabu, 21 Januari 2026 – 07:51 WIB
Mobil Avanza Ringsek Tertimpa Pohon Tumbang di Denpasar, Waspada Angin Kencang - JPNN.com Bali
Pohon ketapang tumbang dan menimpa satu unit mobil di tempat kejadian perkara (TKP) di area parkir GOR Ngurah Rai di Jalan Melati Denpasar kemarin. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Cuaca ekstrem masih melanda Bali.

Cuaca buruk itu ditandai dengan hujan lebat, petir dan angin kencang di sejumlah wilayah di Pulau Dewata.

Dampak buruknya bukan hanya banjir, tetapi juga pohon tumbang.

Baca Juga:

Seperti yang terjadi di area parkir lapangan GOR Ngurah Rai di Jalan Melati, Desa Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Selasa kemarin (20/1).

Pohon ketapang dilaporkan tumbang dan menimpa satu unit mobil di tempat kejadian perkara (TKP).

Pohon ketapang dengan diameter sekitar 50 cm dan tinggi kurang lebih 15 meter roboh dan menimpa mobil Avanza DK 1338 VQ yang sedang terparkir di lokasi kejadian.

Baca Juga:

Menurut pemilik kendaraan, Kadek Juni Armawa, peristiwa pohon tumbang terjadi saat kondisi hujan disertai angin kencang.

“Tiba-tiba saya mendengar suara kayu patah, kemudian tidak lama berselang pohon ketapang yang berada di samping kendaraan roboh dan menimpa mobil saya,” ujar Kadek Juni Armawa.

Pohon ketapang tumbang dan menimpa satu unit mobil di tempat kejadian perkara (TKP) di area parkir GOR Ngurah Rai di Jalan Melati Denpasar
TAGS   pohon tumbang pohon ketapang angin kencang mobil avanza cuaca ekstrem hujan petir GOR Ngurah Rai Polsek Denpasar Utara polresta denpasar

