Prakiraan Cuaca Bali Rabu (21/1): Waspada Hujan Lebat, Petir & Gelombang Tinggi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Bali pada periode 21 – 24 Januari 2025.

BMKG memperkirakan Rabu hari ini (21/1) cuaca ekstrem didominasi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang.

Hujan dengan level waspada, antara intensitas sedang hingga lebat diperkirakan mengguyur Buleleng, Gianyar dan Karangasem.

Level siaga yang ditandai hujan lebat hingga sangat lebat diperkirakan mengguyur Badung, Denpasar, Klungkung dan Tabanan.

BMKG juga meminta masyarakat agar mewaspadai potensi angin kencang hari ini hampir di seluruh kabupaten dan kota di Bali.

BMKG juga menerbitkan peringatan dini tinggi gelombang laut yang diperkirakan mencapai hingga empat meter di Bali.

“Waspadai potensi angin kencang di perairan utara dan selatan Bali,” kata Kepala BBMKG Wilayah III Cahyo Nugroho dilansir dari Antara.

Berdasarkan kondisi sinoptik, BMKG menganalisis pada periode itu pola angin di wilayah perairan utara dan selatan Bali bergerak dari dari arah barat daya-barat laut dengan kecepatan diperkirakan hingga 30 knot atau hingga 55 kilometer per jam.