JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Prakiraan Cuaca Bali Rabu (21/1): Waspada Hujan Lebat, Petir & Gelombang Tinggi

Prakiraan Cuaca Bali Rabu (21/1): Waspada Hujan Lebat, Petir & Gelombang Tinggi

Rabu, 21 Januari 2026 – 07:24 WIB
Prakiraan Cuaca Bali Rabu (21/1): Waspada Hujan Lebat, Petir & Gelombang Tinggi - JPNN.com Bali
Pengendara sepeda motor melintas di Jalan Bypass Soekarno, Tabanan, saat hujan lebat mengguyur Bali. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Bali pada periode 21 – 24 Januari 2025.

BMKG memperkirakan Rabu hari ini (21/1) cuaca ekstrem didominasi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang.

Hujan dengan level waspada, antara intensitas sedang hingga lebat diperkirakan mengguyur Buleleng, Gianyar dan Karangasem.

Baca Juga:

Level siaga yang ditandai hujan lebat hingga sangat lebat diperkirakan mengguyur Badung, Denpasar, Klungkung dan Tabanan.

BMKG juga meminta masyarakat agar mewaspadai potensi angin kencang hari ini hampir di seluruh kabupaten dan kota di Bali.

BMKG juga menerbitkan peringatan dini tinggi gelombang laut yang diperkirakan mencapai hingga empat meter di Bali.

Baca Juga:

“Waspadai potensi angin kencang di perairan utara dan selatan Bali,” kata Kepala BBMKG Wilayah III Cahyo Nugroho dilansir dari Antara.

Berdasarkan kondisi sinoptik, BMKG menganalisis pada periode itu pola angin di wilayah perairan utara dan selatan Bali bergerak dari dari arah barat daya-barat laut dengan kecepatan diperkirakan hingga 30 knot atau hingga 55 kilometer per jam.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Bali pada periode 21 – 24 Januari 2025.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   prakiraan cuaca Bali hujan hujan lebat petir angin kencang gelombang tinggi cuaca ekstrem BMKG BBMKG Wilayah III Denpasar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Yabes Roni Bahagia Berseragam Persis, tak Sabar Membantu Tim Kontra Borneo FC - JPNN.com Bali

    Yabes Roni Bahagia Berseragam Persis, tak Sabar Membantu Tim Kontra Borneo FC

  2. Fixed, Eks Bek Persik Yusuf Meilana Hijrah ke Bali United, Rekornya Mentereng - JPNN.com Bali

    Fixed, Eks Bek Persik Yusuf Meilana Hijrah ke Bali United, Rekornya Mentereng

  3. Taktik Senyap Bali United di Bursa Transfer Terkuak, 2 Pemain Ini Jadi Incaran - JPNN.com Bali

    Taktik Senyap Bali United di Bursa Transfer Terkuak, 2 Pemain Ini Jadi Incaran

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU