Polresta Denpasar Gelar Mutasi Besar-besaran, dari Kabagops hingga Kapolsek, Cek

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polresta Denpasar menggelar upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) besar-besaran untuk posisi Kabagops, sejumlah Kapolsek, serta penyerahan jabatan Kasatreskrim dan Kasatresnarkoba, Selasa kemarin (20/1).

Dalam mutasi kali ini, beberapa perwira menengah menempati posisi baru strategis di wilayah hukum Polresta Denpasar.

Kabagops Polresta Denpasar kini dijabat oleh Kompol I Ketut Suaka Purnawasa menggantikan Kompol I Nyoman Wiranata.

Kasatreskrim Polresta Denpasar ditempati Kapolsek Kuta Kompol Agus Riwayanto Diputra yang sebelumnya dijabat Kompol Lorens Rajamangapul Heselo.

Kasatresnarkoba Polresta Denpasar ditempati Kapolsek Kuta Selatan Kompol I Komang Agus Dharmayana yang sebelumnya dijabat Kompol M. Akbar Ekaputra Samosir.

Kapolsek Denpasar Barat kini dijabat Kompol Ni Wayan Adnyani Prabawati.

Kapolsek Kuta dijabat oleh Kompol Laksmi Trisnadewi Wieryawan.

Kapolsek Kuta Selatan kini dijabat oleh AKP Muhammad Bhayangkara Putra Sejati.