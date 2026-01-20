Kakanwil Eem Audiensi dengan Bupati Badung, Dorong Reformasi Hukum & Layanan KI

bali.jpnn.com, BADUNG - Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah melaksanakan audiensi dengan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di rumah jabatan, Selasa (20/1).

Kakanwil Eem Nurmanah selama audiensi didampingi Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana dan Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah.

Audiensi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah di bidang hukum.

Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah agenda strategis, antara lain penyusunan produk hukum daerah.

Pembahasan diarahkan pada pentingnya kesesuaian regulasi daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, dibicarakan pula upaya peningkatan kualitas perencanaan dan harmonisasi regulasi daerah.

Agenda lain yang menjadi perhatian adalah penguatan pos bantuan hukum desa serta penilaian Indeks Reformasi Hukum tahun 2026.

Kedua pihak sepakat bahwa akses terhadap bantuan hukum di tingkat desa perlu terus diperluas dan diperkuat.