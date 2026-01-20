Koster Menjajaki Program Sister City dan Pengiriman PMI dari Bali ke Slovakia

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemprov Bali terus memperluas jejaring kerja sama internasional guna mendukung pembangunan daerah.

Senin (19/1) kemarin, Gubernur Wayan Koster menerima audiensi resmi Duta Besar Republik Slovakia untuk Indonesia, Tomas Ferko, di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar.

Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kedua belah pihak untuk mempererat hubungan diplomatik sekaligus menjajaki berbagai peluang kolaborasi strategis di berbagai sektor.

Salah satu poin utama dalam pertemuan tersebut adalah penyampaian undangan resmi dari Dubes Slovakia Tomas Ferko kepada Gubernur Koster untuk menghadiri peresmian Kantor Konsulat Republik Slovakia di Bali yang dijadwalkan pada 2 Februari 2026 mendatang.

"Peresmian ini rencananya akan dihadiri langsung oleh Menteri Luar Negeri Republik Slovakia.

Ini menjadi penanda kuat penguatan hubungan diplomatik kita di tingkat regional," ujar Dubes Slovakia Tomas Ferko.

Kedua pihak lalu mendiskusikan wacana pengembangan program Sister City.

Program ini diharapkan dapat mempertemukan potensi Bali dengan wilayah-wilayah di Slovakia melalui empat pilar utama, yakni budaya, pendidikan, ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan.