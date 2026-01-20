Perempuan Manokwari dan Bayinya Telantar di Buleleng Bali, Dinsos Bergerak

bali.jpnn.com, BULELENG - Seorang perempuan dan bayinya dilaporkan telantar saat berada di Kabupaten Buleleng, Bali.

Berdasarkan data kartu tanda penduduk (KTP), perempuan tersebut tercatat sebagai warga Kabupaten Manokwari.

Perempuan yang disembunyikan identitasnya itu diketahui melahirkan di Buleleng tanpa didampingi keluarga maupun kerabat.

Plt. Kepala Dinas Sosial Manokwari Ferdy M. Lalenoh mengatakan langsung melakukan penelusuran setelah informasi tersebut beredar luas.

Dinas Sosial Manokwari langsung melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Sosial Bali serta Dinas Sosial Buleleng.

Koordinasi tersebut dilakukan atas instruksi dan atensi khusus Bupati Manokwari Hermus Indou.

Berdasar penelusuran, perempuan tersebut mengalami keterbelakangan mental dan telah melahirkan seorang bayi di Buleleng.

“Saat ini kondisi yang bersangkutan dalam keadaan aman, bayinya juga sehat dan telah ditempatkan di Rumah Aman Kabupaten Buleleng, Bali,” kata Ferdy M. Lalenoh dilansir dari Antara.