JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Puting Beliung Disertai Hujan Lebat Terjang Jembrana Bali, Belasan Rumah Rusak

Puting Beliung Disertai Hujan Lebat Terjang Jembrana Bali, Belasan Rumah Rusak

Selasa, 20 Januari 2026 – 07:54 WIB
Puting Beliung Disertai Hujan Lebat Terjang Jembrana Bali, Belasan Rumah Rusak - JPNN.com Bali
Potret salah satu rumah warga yang terdampak angin puting beliung di Jembrana, Bali. Foto: ANTARA/HO-BPBD Jembrana

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Cuaca ekstrem yang ditandai dengan hujan lebat, petir dan angin kencang belum berhenti menghajar Pulau Bali.

Belasan rumah di Banjar Anyar Tengah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Jembrana, Bali, rusak setelah diterjang puting beliung, Minggu (18/1) petang.

Berdasar data BPBD Jembrana, ada 14 rumah warga setempat terkena dampak puting beliung yang datang bersamaan dengan hujan lebat itu.

Baca Juga:

Perbekel Penyaringan I Made Dresta mengatakan puting beliung tidak hanya menghajar Banjar Anyar Tengah, tetapi juga Banjar Anyar Kaja.

"Di Banjar Anyar Kaja satu rumah rusak. Sebagian besar rumah warga yang rusak berada di Banjar Anyar Tengah," kata Perbekel I Made Dresta dilansir dari Antara.

Menurut Perbekel Dresta, puting beliung yang menyebabkan kerusakan belasan rumah warga baru pertama kali ini terjadi di wilayahnya.

Baca Juga:

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jembrana I Putu Agus Arthana Putra segera mengerahkan anggota untuk melakukan gotong royong memperbaiki atap rumah tetangganya yang rusak.

"Bantuan seperti terpal sudah kami salurkan.

Belasan rumah di Banjar Anyar Tengah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Jembrana, Bali, rusak setelah diterjang puting beliung, Minggu (18/1) petang.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   puting beliung hujan hujan lebat Jembrana Bali rumah rumah rusak bpbd jembrana

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Taktik Senyap Bali United di Bursa Transfer Terkuak, 2 Pemain Ini Jadi Incaran - JPNN.com Bali

    Taktik Senyap Bali United di Bursa Transfer Terkuak, 2 Pemain Ini Jadi Incaran

  2. Privat Mbarga Kehilangan Tempat di Dewa United, Pilih Hengkang ke Bhayangkara FC - JPNN.com Bali

    Privat Mbarga Kehilangan Tempat di Dewa United, Pilih Hengkang ke Bhayangkara FC

  3. Hamra Hehanusa Batal ke Bali United, Bareng Rezaldi Pilih Hijrah ke Persik - JPNN.com Bali

    Hamra Hehanusa Batal ke Bali United, Bareng Rezaldi Pilih Hijrah ke Persik

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU