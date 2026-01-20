Waspada Hujan Lebat & Angin Kencang di Bali, BMKG: 5 Wilayah Masuk Level Siaga

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Bali, Selasa (20/1).

BMKG memperkirakan Selasa hari ini cuaca ekstrem didominasi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang.

Hujan dengan level waspada, antara intensitas sedang hingga lebat diperkirakan mengguyur Bangli, Buleleng, Jembrana dan Karangasem.

Level siaga yang ditandai hujan lebat hingga sangat lebat diperkirakan mengguyur Badung, Denpasar, Gianyar, Klungkung dan Tabanan.

BMKG juga meminta masyarakat agar mewaspadai potensi angin kencang di perairan Bali pada 20-23 Januari 2026.

“Waspadai potensi angin kencang di perairan utara dan selatan Bali,” kata Kepala BBMKG Wilayah III Cahyo Nugroho dilansir dari Antara.

Menurutnya, berdasarkan kondisi sinoptik, pola angin di perairan utara dan selatan Bali bergerak dari arah barat daya-barat laut dengan kecepatan hingga 30 knot atau 55 kilometer per jam.

Dengan potensi angin kencang itu, pihaknya juga menerbitkan peringatan dini peluang gelombang tinggi yang diperkirakan hingga empat meter di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, perairan selatan Bali, dan Selat Lombok bagian selatan.