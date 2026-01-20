Kalender Bali Selasa (20/1): Bersifat Panas, tak Baik Mengatapi Rumah

JPNN.com

Selasa, 20 Januari 2026 – 06:30 WIB
Ilustrasi kalender Bali Selasa 20 Januari 2026 bertepatan dengan Anggara :Paing Medangkungan. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (20/1) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Paing Medangkungan.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Selasa hari ini (20/1) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Selasa 20 Januari 2026 bertepatan dengan Anggara Paing Medangkungan: Bersifat panas, tidak baik membangun rumah, mudah terbakar.
