Kru Kapal Asal India Gagal ke Batam, Terpaksa Dievakuasi ke Bali, ternyata

Senin, 19 Januari 2026 – 20:55 WIB
Tim SAR gabungan melakukan evakuasi medis terhadap seorang kru Kapal LC Astrolabe asal India yang mengalami masalah kesehatan di perairan Selat Badung, Bali, Senin (19/1). Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim SAR gabungan melakukan evakuasi medis terhadap seorang kru Kapal LC Astrolabe yang mengalami masalah kesehatan di perairan Selat Badung, Bali, Senin (19/1).

Berdasar data dari Kapal LC Astrolabe, kru kapal tersebut bernama Sriram Veeramani Krishnan, 43, asal India.

Warga negara asing (WNA) itu mengalami gangguan kesehatan saat Kapal LC Astrolabe tengah berlayar di perairan Bali.

Laporan pertama kali diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar melalui PT. Bayu Cipta Samudra selaku agen kapal.

"Informasi awal, kapal rencananya akan berlayar dari Australia menuju Pulau Batam, Kepri.

Namun, pada saat kapal mendekati perairan Bali, salah satu kru mengalami masalah kesehatan," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya, Senin (19/1).

Tim SAR gabungan akhirnya bergerak.

Tim SAR dan agen kapal sepakat untuk melaksanakan intercept pada koordinat 8°46'11.99"S - 115°14'37.17"E di perairan Selat Badung.

Tim SAR gabungan melakukan evakuasi medis terhadap seorang kru Kapal LC Astrolabe yang mengalami masalah kesehatan di perairan Selat Badung, Bali, Senin (19/1).
