Kadiv PPPH Mustiqo Dorong Peningkatan Layanan Publik, Sorot Penyerapan Anggaran

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menggelar apel pagi yang diikuti oleh seluruh jajaran pegawai di halaman depan, Senin (19/1).

Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi internal untuk memperkuat komitmen bersama dalam peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik.

Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah yang bertindak sebagai pembina apel menyampaikan sejumlah penekanan strategis kepada seluruh jajaran.

Mustiqo mengingatkan pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kanwil Kemenkum Bali yang berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Seluruh pegawai harus terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap tugas.

Kualitas pelayanan publik menjadi cerminan kinerja institusi, dan hal tersebut merupakan kunci utama dalam mewujudkan WBBM,” kata Mustiqo Vitra Ardhiansyah.

Mustiqo juga menekankan percepatan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

Ia meminta agar tidak ada lagi keterlambatan pelaporan sebagai bentuk komitmen transparansi dan akuntabilitas aparatur.