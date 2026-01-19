Bali Dikepung Bencana, BPBD Catat 98 Kejadian, Dominan Banjir & Longsor

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali dikepung bencana sejak awal 2026.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali mencatat selama periode 1 - 16 Januari 2026 telah terjadi 98 kejadian bencana.

Dari 98 kejadian, terdiri dari kebakaran gedung dan pemukiman sembilan kasus, banjir 22 kasus, tanah longsor 26 kasus, pohon tumbang 33 kejadian, senderan jebol empat kasus, jalan jebol tiga kasus, dan angin kencang satu kejadian.

Secara keseluruhan bencana di Provinsi Bali ini diakibatkan cuaca ekstrem.

“Bencana di seluruh kabupaten/kota ini masih normal mengingat bulan ini merupakan puncak musim hujan,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya dilansir dari Antara.

BPBD Bali mengajak seluruh masyarakat bersiaga dan selalu memantau perkembangan informasi cuaca setelah bencana datang bertubi-tubi.

“Semua siaga baik pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, termasuk pengelola wisata.

Lakukan hal sekecil apapun yang bisa membantu mengurangi risiko, misalnya menjaga kebersihan drainase, menentukan tempat evakuasi, menyiapkan tas siaga, dan lain-lain,” kata Gede Agung Teja Bhusana Yadnya.