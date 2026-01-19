JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Bali Dikepung Bencana, BPBD Catat 98 Kejadian, Dominan Banjir & Longsor

Bali Dikepung Bencana, BPBD Catat 98 Kejadian, Dominan Banjir & Longsor

Senin, 19 Januari 2026 – 16:24 WIB
Bali Dikepung Bencana, BPBD Catat 98 Kejadian, Dominan Banjir & Longsor - JPNN.com Bali
Ilustrasi banjir yang terjadi di Bali. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali dikepung bencana sejak awal 2026.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali mencatat selama periode 1 - 16 Januari 2026 telah terjadi 98 kejadian bencana.

Dari 98 kejadian, terdiri dari kebakaran gedung dan pemukiman sembilan kasus, banjir 22 kasus, tanah longsor 26 kasus, pohon tumbang 33 kejadian, senderan jebol empat kasus, jalan jebol tiga kasus, dan angin kencang satu kejadian.

Baca Juga:

Secara keseluruhan bencana di Provinsi Bali ini diakibatkan cuaca ekstrem.

“Bencana di seluruh kabupaten/kota ini masih normal mengingat bulan ini merupakan puncak musim hujan,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya dilansir dari Antara.

BPBD Bali mengajak seluruh masyarakat bersiaga dan selalu memantau perkembangan informasi cuaca setelah bencana datang bertubi-tubi.

Baca Juga:

“Semua siaga baik pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, termasuk pengelola wisata.

Lakukan hal sekecil apapun yang bisa membantu mengurangi risiko, misalnya menjaga kebersihan drainase, menentukan tempat evakuasi, menyiapkan tas siaga, dan lain-lain,” kata Gede Agung Teja Bhusana Yadnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali mencatat selama periode 1 - 16 Januari 2026 telah terjadi 98 kejadian bencana.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bpbd bali Bali bencana cuaca ekstrem banjir longsor pohon tumbang jalan jebol senderan jebol

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Taktik Senyap Bali United di Bursa Transfer Terkuak, 2 Pemain Ini Jadi Incaran - JPNN.com Bali

    Taktik Senyap Bali United di Bursa Transfer Terkuak, 2 Pemain Ini Jadi Incaran

  2. Privat Mbarga Kehilangan Tempat di Dewa United, Pilih Hengkang ke Bhayangkara FC - JPNN.com Bali

    Privat Mbarga Kehilangan Tempat di Dewa United, Pilih Hengkang ke Bhayangkara FC

  3. Hamra Hehanusa Batal ke Bali United, Bareng Rezaldi Pilih Hijrah ke Persik - JPNN.com Bali

    Hamra Hehanusa Batal ke Bali United, Bareng Rezaldi Pilih Hijrah ke Persik

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU