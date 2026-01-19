Banjir Pancasari Duka Bersama, Sebut Risiko Alam, Handara Turut Menjadi Korban

bali.jpnn.com, BULELENG - Manajemen Handara Golf & Resort Bali angkat bicara terkait tuduhan dan informasi yang beredar di media sosial yang mengaitkan operasional mereka dengan peristiwa banjir di kawasan Pancasari.

Manajemen Handara menegaskan bahwa banjir tersebut murni bencana alam (force majeure).

Perusahaan yang telah beroperasi selama hampir 50 tahun di Desa Pancasari ini memahami betul karakter geografis wilayah pegunungan tersebut.

Menurut Legal Handara Golf & Resort Bali, Evy Krisna, Desa Pancasari secara alami memiliki risiko banjir dan longsor tahunan akibat curah hujan yang tinggi.

"Dinamika alam ini telah dipahami sebagai risiko bersama oleh seluruh pihak yang tinggal maupun menjalankan aktivitas di kawasan ini selama puluhan tahun.

Banjir yang terjadi adalah bencana alam yang berdampak luas, tidak hanya ke pemukiman, tetapi juga merusak area operasional, fasilitas resort, hingga rumah karyawan kami," ujar Evy Krisna.

Oleh karena itu, manajemen Handara Golf & Resort Bali menyayangkan adanya tuduhan dan gugatan sepihak dari seorang pemilik tanah dan bangunan bernama Reydi Nobel.

Evy menyebut tuduhan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi ekologis dan sejarah panjang kawasan Pancasari.