Mengulik Peran Columbus Press Book Mengembangkan Budaya Membaca di Kalangan Pelajar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Budaya membaca di kalangan pelajar menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kualitas pendidikan suatu bangsa.

Di tengah tantangan era digital yang sarat distraksi, kehadiran penerbit yang konsisten menghadirkan bacaan berkualitas menjadi sangat dibutuhkan.

Salah satu yang berperan aktif dalam hal ini adalah Columbus Press Book, sebuah penerbit yang fokus mendorong literasi dan minat baca melalui karya-karya edukatif.

Melalui berbagai program dan terbitannya, columbuspressbooks.com hadir sebagai rujukan penting bagi pelajar, guru, dan orang tua dalam menyediakan bahan bacaan yang bermutu.

Tidak hanya sekadar menerbitkan buku, Columbus Press Book juga mengusung misi literasi jangka panjang.

Melalui platform resminya, columbuspressbooks memperkenalkan konsep membaca sebagai kebutuhan, bukan kewajiban.

Baca Juga: Mendikdasmen Ungkap Penyebab 10 Persen Siswa SMP di Buleleng tak Bisa Membaca

Pendekatan ini menjadi strategi penting untuk menumbuhkan kecintaan membaca sejak usia dini hingga remaja.

Komitmen terhadap Buku Edukatif Berkualitas

Salah satu peran utama Columbus Press Book adalah komitmennya dalam menerbitkan buku-buku edukatif yang relevan dengan kebutuhan pelajar.