Kalender Bali Minggu (18/1): Baik untuk Mulai Berjualan, Murah Rezeki

Minggu, 18 Januari 2026 – 05:55 WIB
Ilustrasi kalender Bali Minggu 18 Januari 2026 bertepatan dengan Redite Kliwon Medangkungan. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minggu hari ini (18/1) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Kliwon Medangkungan.

Hari ini bertepatan dengan Tilem Kepitu.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Kalender Bali Minggu 18 Januari 2026 bertepatan dengan Redite Kliwon Medangkungan: Baik untuk mulai berjualan karena akan murah rezeki
