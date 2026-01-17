Guru Besar Undiksha Singaraja Bertambah, Rektor Prof Lasmawan Berpesan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Bali, mengukuhkan tiga guru besar dalam Sidang Terbuka Senat, Kamis (15/1) lalu.

Tiga guru besar yang dikukuhkan Rektor Undiksha Prof Dr I Wayan Lasmawan, antara lain Guru Besar bidang Media dan Sumber Belajar Digital Prof Dr I Komang Sudarma.

Kemudian Guru Besar bidang Pengembangan Instrumen Pembelajaran Matematika Prof Dr I Made Sugiarta dan Guru Besar Biokimia Prof Dr I Putu Parwata.

“Jabatan guru besar adalah tanggung jawab moral dan intelektual.

Para profesor diharapkan menjadi garda terdepan dalam memastikan Undiksha tidak hanya menjadi pelaku, tetapi juga trendsetter dalam pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional,” ujar Prof I Wayan Lasmawan dilansir dari Antara.

Menurut Rektor Prof I Wayan Lasmawan, jumlah profesor bukanlah titik akhir, tetapi merupakan modal besar bagi Undiksha untuk meningkatkan daya saing dan eksistensi di kancah global.

Rektor Undiksha menambahkan peran guru menjadi makin krusial di tengah era disrupsi yang ditandai oleh pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Para profesor dituntut untuk membimbing generasi muda dalam menghadapi perubahan zaman, sekaligus memastikan nilai-nilai kemanusiaan tetap terjaga dan tidak tergantikan oleh mesin.