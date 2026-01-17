BPBD: Banjir dan Longsor Kepung Bali, Jembrana, Buleleng & Tabanan Terdampak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bibit siklon 96S masih berdampak di Bali.

Kamis (15/1) sore hujan lebat melanda Bali dan memicu banjir serta longsor di sejumlah titik.

BPBD Bali mencatat hujan deras mendatangkan bencana di Kabupaten Jembrana, Tabanan, dan Buleleng.

Di Jembrana, banjir melanda Banjar Pasar, Desa Pekutatan, dengan ketinggian genangan mencapai 1 meter mengakibatkan 16 KK terdampak.

“Astungkara nihil pengungsi, tetapi BPBD langsung turun tangan,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya dilansir dari Antara.

Kabupaten Tabanan terjadi tanah longsor di Banjar Anggasari Kelod, Desa Munduktemu yang mengakibatkan dua rumah rusak, dua KK atau tujuh orang mengungsi.

Kalaksa BPBD Bali menyebut tanah longsor juga telah menutupi jalanan desa, menimpa rumah warga, hingga membuat senderan jebol di SMPN 4 Pupuan.

Di Kabupaten Buleleng, terjadi banjir di Desa Sepang, Busungbiu, dengan ketinggian air 50 cm dengan debit air yang kencang membuat senderan SMPN 3 Sepang jebol.