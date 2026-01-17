JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini BPBD: Banjir dan Longsor Kepung Bali, Jembrana, Buleleng & Tabanan Terdampak

BPBD: Banjir dan Longsor Kepung Bali, Jembrana, Buleleng & Tabanan Terdampak

Sabtu, 17 Januari 2026 – 17:10 WIB
BPBD: Banjir dan Longsor Kepung Bali, Jembrana, Buleleng & Tabanan Terdampak - JPNN.com Bali
BPBD Bali mulai penyaluran bantuan logistik buat masyarakt terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Buleleng, Jembrana, Tabanan, Denpasar, (Jumat 16/1/). Foto: ANTARA/ho-BPBD Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bibit siklon 96S masih berdampak di Bali.

Kamis (15/1) sore hujan lebat melanda Bali dan memicu banjir serta longsor di sejumlah titik.

BPBD Bali mencatat hujan deras mendatangkan bencana di Kabupaten Jembrana, Tabanan, dan Buleleng.

Baca Juga:

Di Jembrana, banjir melanda Banjar Pasar, Desa Pekutatan, dengan ketinggian genangan mencapai 1 meter mengakibatkan 16 KK terdampak.

“Astungkara nihil pengungsi, tetapi BPBD langsung turun tangan,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya dilansir dari Antara.

Kabupaten Tabanan terjadi tanah longsor di Banjar Anggasari Kelod, Desa Munduktemu yang mengakibatkan dua rumah rusak, dua KK atau tujuh orang mengungsi.

Baca Juga:

Kalaksa BPBD Bali menyebut tanah longsor juga telah menutupi jalanan desa, menimpa rumah warga, hingga membuat senderan jebol di SMPN 4 Pupuan.

Di Kabupaten Buleleng, terjadi banjir di Desa Sepang, Busungbiu, dengan ketinggian air 50 cm dengan debit air yang kencang membuat senderan SMPN 3 Sepang jebol.

BPBD Bali mencatat hujan deras akibat Siklon Tropis 96S mendatangkan bencana di Kabupaten Jembrana, Tabanan, dan Buleleng.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bpbd bali banjir longsor Siklon Tropis 96S Bali bencana Jembrana Buleleng tabanan hujan lebat

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Privat Mbarga Kehilangan Tempat di Dewa United, Pilih Hengkang ke Bhayangkara FC - JPNN.com Bali

    Privat Mbarga Kehilangan Tempat di Dewa United, Pilih Hengkang ke Bhayangkara FC

  2. Hamra Hehanusa Batal ke Bali United, Bareng Rezaldi Pilih Hijrah ke Persik - JPNN.com Bali

    Hamra Hehanusa Batal ke Bali United, Bareng Rezaldi Pilih Hijrah ke Persik

  3. Teppei Yachida Tiba di TC, Antusias Latihan Perdana Bareng Bali United - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida Tiba di TC, Antusias Latihan Perdana Bareng Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU