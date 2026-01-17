Koster Dorong Koperasi Garap Potensi Padi Sudaji dan Peternakan Babi Lokal

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menegaskan pentingnya koperasi mengedepankan produk lokal dengan identitas dan branding Bali yang kuat.

Menurut Koster, hal ini merupakan pengejawantahan dari konsep Ekonomi Kerthi Bali yang telah dicanangkan sebelumnya, yakni sistem ekonomi yang berpihak pada masyarakat, berkelanjutan, dan berlandaskan budaya Bali.

Hal itu ditegaskan Koster saat menerima audiensi Koperasi Bina Usaha Kerthi Bali di Jayasabha, Denpasar, Jumat (16/1).

“Koperasi harus menjadi penggerak utama ekonomi Bali yang berbasis potensi lokal.

Produk pertanian, peternakan, dan seluruh turunannya harus menjadi kekuatan utama kita,” ujar Gubernur Koster.

Koster juga menekankan fokus pengembangan usaha pada sektor pertanian dan peternakan sebagai pilar penting ketahanan pangan dan ekonomi daerah.

Ia menilai Bali memiliki banyak potensi UMKM sektor pangan yang mungkin tidak besar dari sisi luasan, tetapi jumlahnya banyak dan memiliki keunggulan kualitas untuk dikembangkan secara serius.

“UMKM pangan kita ini kecil-kecil, tetapi banyak. Kalau ditata dengan baik, bisa didorong agar bergaung di level nasional,” kata Koster.