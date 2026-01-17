JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Dorong Koperasi Garap Potensi Padi Sudaji dan Peternakan Babi Lokal

Koster Dorong Koperasi Garap Potensi Padi Sudaji dan Peternakan Babi Lokal

Sabtu, 17 Januari 2026 – 14:39 WIB
Koster Dorong Koperasi Garap Potensi Padi Sudaji dan Peternakan Babi Lokal - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima audiensi Koperasi Bina Usaha Kerthi Bali di Jayasabha, Denpasar, Jumat (16/1). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menegaskan pentingnya koperasi mengedepankan produk lokal dengan identitas dan branding Bali yang kuat.

Menurut Koster, hal ini merupakan pengejawantahan dari konsep Ekonomi Kerthi Bali yang telah dicanangkan sebelumnya, yakni sistem ekonomi yang berpihak pada masyarakat, berkelanjutan, dan berlandaskan budaya Bali.

Hal itu ditegaskan Koster saat menerima audiensi Koperasi Bina Usaha Kerthi Bali di Jayasabha, Denpasar, Jumat (16/1).

Baca Juga:

Koperasi harus menjadi penggerak utama ekonomi Bali yang berbasis potensi lokal.

Produk pertanian, peternakan, dan seluruh turunannya harus menjadi kekuatan utama kita,” ujar Gubernur Koster.

Koster juga menekankan fokus pengembangan usaha pada sektor pertanian dan peternakan sebagai pilar penting ketahanan pangan dan ekonomi daerah.

Baca Juga:

Ia menilai Bali memiliki banyak potensi UMKM sektor pangan yang mungkin tidak besar dari sisi luasan, tetapi jumlahnya banyak dan memiliki keunggulan kualitas untuk dikembangkan secara serius.

“UMKM pangan kita ini kecil-kecil, tetapi banyak. Kalau ditata dengan baik, bisa didorong agar bergaung di level nasional,” kata Koster.

Gubernur Wayan Koster menegaskan pentingnya koperasi mengedepankan produk lokal dengan identitas dan branding Bali yang kuat.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster Padi Sudaji Babi Lokal koperasi Koperasi Bina Usaha Kerthi Bali UMKM UMKM Pangan pertanian peternakan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Hamra Hehanusa Batal ke Bali United, Bareng Rezaldi Pilih Hijrah ke Persik - JPNN.com Bali

    Hamra Hehanusa Batal ke Bali United, Bareng Rezaldi Pilih Hijrah ke Persik

  2. Teppei Yachida Tiba di TC, Antusias Latihan Perdana Bareng Bali United - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida Tiba di TC, Antusias Latihan Perdana Bareng Bali United

  3. Bukan Hanya Mike Houptmeijer, Bali United Layak Bangga dengan Joao Ferrari - JPNN.com Bali

    Bukan Hanya Mike Houptmeijer, Bali United Layak Bangga dengan Joao Ferrari

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU