JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Buleleng Garap Sodetan Air, Kendalikan Banjir di Jalur Singaraja - Denpasar

Buleleng Garap Sodetan Air, Kendalikan Banjir di Jalur Singaraja - Denpasar

Sabtu, 17 Januari 2026 – 09:27 WIB
Buleleng Garap Sodetan Air, Kendalikan Banjir di Jalur Singaraja - Denpasar - JPNN.com Bali
Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna bersama sejumlah pejabat OPD terkait saat meninjau proyek sodetan di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Foto: ANTARA/HO-Humas Pemkab Buleleng

bali.jpnn.com, BULELENG - Pemkab Buleleng fokus mengerjakan sodetan air ke arah Danau Buyan sebagai solusi pengendalian banjir di Jalan Nasional Singaraja-Denpasar di Desa Pancasari, Sukasada.

Pengerjaan sodetan ini setelah kawasan tersebut diterjang banjir bandang pekan ini.

Banjir yang diakibatkan genangan air itu disebabkan oleh saluran di lokasi tersebut yang merupakan titik temu tiga aliran air, yakni dari Pancasari Barat, Pancasari Selatan, serta wilayah Desa Kembang Merta, Tabanan.

Baca Juga:

"Genangan air di Pancasari menjadi salah satu fokus penyelesaian, terlebih merupakan wilayah pariwisata," kata Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna dilansir dari Antara.

Wabup Gede Supriatna meyakinkan masyarakat bahwa upaya penanganan saat ini sedang berlangsung yakni dengan proyek pembuatan sodetan air ke arah danau yang diharapkan dapat mengurangi lama waktu terjadinya genangan air.

"Kami ingin masyarakat tahu bahwa ini bukan karena tidak ditangani.

Baca Juga:

Sekarang sudah kami kerjakan sodetan air,” ujar Wabup Gede Supriatna.

“Ukurannya dua kali dua meter dan dikerjakan dari hilir.

Pemkab Buleleng fokus mengerjakan sodetan air ke arah Danau Buyan sebagai solusi pengendalian banjir di Jalan Nasional Singaraja-Denpasar di Desa Pancasari
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Buleleng Wabup Buleleng Gede Supriatna Pancasari Sodetan Air banjir desa pancasari Jalan Singaraja - Denpasar pemkab buleleng

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Hamra Hehanusa Batal ke Bali United, Bareng Rezaldi Pilih Hijrah ke Persik - JPNN.com Bali

    Hamra Hehanusa Batal ke Bali United, Bareng Rezaldi Pilih Hijrah ke Persik

  2. Teppei Yachida Tiba di TC, Antusias Latihan Perdana Bareng Bali United - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida Tiba di TC, Antusias Latihan Perdana Bareng Bali United

  3. Bukan Hanya Mike Houptmeijer, Bali United Layak Bangga dengan Joao Ferrari - JPNN.com Bali

    Bukan Hanya Mike Houptmeijer, Bali United Layak Bangga dengan Joao Ferrari

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU