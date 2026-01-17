Buleleng Garap Sodetan Air, Kendalikan Banjir di Jalur Singaraja - Denpasar

bali.jpnn.com, BULELENG - Pemkab Buleleng fokus mengerjakan sodetan air ke arah Danau Buyan sebagai solusi pengendalian banjir di Jalan Nasional Singaraja-Denpasar di Desa Pancasari, Sukasada.

Pengerjaan sodetan ini setelah kawasan tersebut diterjang banjir bandang pekan ini.

Banjir yang diakibatkan genangan air itu disebabkan oleh saluran di lokasi tersebut yang merupakan titik temu tiga aliran air, yakni dari Pancasari Barat, Pancasari Selatan, serta wilayah Desa Kembang Merta, Tabanan.

"Genangan air di Pancasari menjadi salah satu fokus penyelesaian, terlebih merupakan wilayah pariwisata," kata Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna dilansir dari Antara.

Wabup Gede Supriatna meyakinkan masyarakat bahwa upaya penanganan saat ini sedang berlangsung yakni dengan proyek pembuatan sodetan air ke arah danau yang diharapkan dapat mengurangi lama waktu terjadinya genangan air.

"Kami ingin masyarakat tahu bahwa ini bukan karena tidak ditangani.

Sekarang sudah kami kerjakan sodetan air,” ujar Wabup Gede Supriatna.

“Ukurannya dua kali dua meter dan dikerjakan dari hilir.