Kalender Bali Sabtu (17/1): Baik untuk Menangkap Ikan & Mengadakan Pertemuan

Sabtu, 17 Januari 2026 – 06:51 WIB
Ilustrasi kalender Bali Sabtu 17 Januari 2026 bertepatan dengan Saniscara Wage Tambir. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (17/1) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Wage Tambir.

Hari ini bertepatan dengan Hari Siwaratri.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Kalender Bali Sabtu 17 Januari 2026 bertepatan dengan Saniscara Wage Tambir: Hari baik untuk menangkap ikan & mengadakan pertemuan
