Peluang Kerja ke Jepang Tinggi, Disnaker Buka Pelatihan Bahasa Gratis, Gas!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Buleleng terus memperkuat kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di pasar kerja, khususnya luar negeri.

Salah satunya melalui program pelatihan keterampilan kerja yang akan dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Lovina.

Kepala Disnaker Buleleng Putu Arimbawa mengatakan pada 2026, BLK Lovina akan menggelar tujuh paket pelatihan.

Dua paket bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2026 dan lima paket lainnya dari APBN.

“Dua paket pelatihan yang bersumber dari APBD ini kami fokus pada pelatihan bahasa Jepang.

Alasannya, peluang dan permintaan tenaga kerja ke Jepang sangat tinggi,” ujar Putu Arimbawa dilansir dari laman Pemkab Buleleng.

Menurutnya, sepanjang 2025 saja, pengiriman tenaga kerja ke Jepang mencapai sekitar 2.500 orang.

Penguasaan bahasa menjadi kunci utama karena komunikasi kerja di Jepang sepenuhnya menggunakan bahasa Jepang.