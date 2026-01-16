SnapTik Kini Jadi Pilihan Banyak Orang, Ini Kelebihan dan Kekurangannya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Mengunduh video TikTok untuk ditonton ulang atau dijadikan bahan editing kini sudah menjadi kebiasaan banyak pengguna.

Namun, ada satu hal yang sering dikeluhkan, yakni munculnya watermark atau tanda air berupa logo TikTok dan nama akun kreator ketika video diunduh langsung dari aplikasinya.

SnapTik kemudian menjadi salah satu layanan yang paling sering dipakai karena menawarkan cara mengunduh video TikTok tanpa watermark.

Selain lebih rapi untuk ditonton, video hasil unduhan juga dinilai lebih fleksibel untuk diedit, terutama bagi kreator yang aktif mengunggah ulang konten ke berbagai platform.

Apa Itu SnapTik?

SnapTik adalah layanan berbasis web yang memungkinkan pengguna mengunduh video TikTok tanpa watermark melalui browser.

Pengguna cukup menyalin tautan video TikTok, lalu menempelkannya di kolom unduhan SnapTik untuk memproses file video.

Karena berbasis website, SnapTik bisa diakses dari berbagai perangkat, mulai dari ponsel Android, iPhone, hingga laptop, tanpa harus memasang aplikasi tambahan.

Kelebihan SnapTik yang Membuatnya Populer

Ada beberapa alasan mengapa SnapTik banyak digunakan. Selain karena praktis, layanan ini menawarkan beberapa keunggulan yang dianggap membantu kebutuhan pengguna TikTok.