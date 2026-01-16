Oppo Reno 15 Series Segera Rilis, Dilengkapi Kamera Selfie Ultra-Wide 50 MP

bali.jpnn.com, DENPASAR - Oppo memastikan Reno 15 Series bakal segera meluncur di Indonesia.

Ponsel terbaru ini disiapkan dalam tiga model, yaitu Reno 15 F, Reno 15 5G, dan Reno 15 Pro Max yang menjadi varian tertinggi dari lini tersebut.

Salah satu sorotan utama ada pada sektor kamera depan, karena Oppo membenamkan kamera selfie ultra-wide 50 MP di seluruh varian.

Langkah Oppo ini disebut sebagai jawaban atas keluhan banyak pengguna soal kualitas selfie yang menurun saat diunggah ke media sosial, sekaligus masalah distorsi wajah ketika memakai lensa lebar.

Dikutip dari AvandaTimes, Oppo menilai resolusi kamera depan pada banyak ponsel masih berada di kisaran 8 MP hingga 12 MP, sehingga detail foto bisa terlihat pecah ketika diposting di platform sosial.

Kamera Selfie Ultra-Wide 50 MP Jadi Senjata Baru

Dalam pemaparannya, Oppo menegaskan kamera selfie 50 MP di Reno 15 Series hadir untuk menjaga ketajaman foto, termasuk saat dipakai untuk kebutuhan konten harian.

Selain resolusi besar, Oppo juga membawa lensa ultra-wide dengan sudut pandang yang lebih luas.

Menariknya, sudut pandang kamera depan Reno 15 Series dikonfirmasi mencapai 100 derajat (0.6x).