JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Pertamina Tambah 133 Ribu Tabung LPG 3 Kg di Bali, Imbau tak Panic Buying

Pertamina Tambah 133 Ribu Tabung LPG 3 Kg di Bali, Imbau tak Panic Buying

Jumat, 16 Januari 2026 – 18:55 WIB
Pertamina Tambah 133 Ribu Tabung LPG 3 Kg di Bali, Imbau tak Panic Buying - JPNN.com Bali
Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus memastikan pasokan energi wilayah Bali, baik BBM maupun LPG dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama libur Isra Miraj. Foto: Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus memastikan pasokan energi wilayah Bali, baik BBM maupun LPG dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Stok BBM dan LPG selama libur panjang Isra Miraj dalam kondisi aman tercukupi dan seluruh infrastruktur telah disiagakan.

Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus juga tetap standby di lokasi untuk memastikan penyaluran BBM dan LPG berjalan lancar.

Baca Juga:

"Pada momen libur panjang, produk LPG menjadi primadona yang digunakan dalam aktivitas masyarakat.

Kami telah memitigasi melalui pelaksanaan penyaluran fakultatif sebagai tambahan penyaluran diluar penyaluran reguler untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat.

Salah satunya saat libur panjang Isra Miraj ini,” ujar Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, Jumat (16/1).

Baca Juga:

Menurut Ahad Rahedi, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus melaksanakan build up stock sesuai kebutuhan dan pengecekan sarfas SPBU secara intensif berikut pengecekan aspek Quantity and Quality (QQ) BBM.

Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus telah menyiapkan penyaluran fakultatif hingga 50 persen dari rata-rata penyaluran harian dengan jumlah 133.840 tabung LPG 3 Kg untuk seluruh wilayah Bali.

Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus memastikan pasokan energi wilayah Bali, baik BBM maupun LPG dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pertamina Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Bali LPG 3 Kg bbm Bright Gas LPG Non Subsidi

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Teppei Yachida Tiba di TC, Antusias Latihan Perdana Bareng Bali United - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida Tiba di TC, Antusias Latihan Perdana Bareng Bali United

  2. Bukan Hanya Mike Houptmeijer, Bali United Layak Bangga dengan Joao Ferrari - JPNN.com Bali

    Bukan Hanya Mike Houptmeijer, Bali United Layak Bangga dengan Joao Ferrari

  3. Momen Emosional Mirza Mustafic: Cetak Gol 30 Detik, Tercepat di Super League - JPNN.com Bali

    Momen Emosional Mirza Mustafic: Cetak Gol 30 Detik, Tercepat di Super League

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU