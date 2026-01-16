Pertamina Tambah 133 Ribu Tabung LPG 3 Kg di Bali, Imbau tak Panic Buying

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus memastikan pasokan energi wilayah Bali, baik BBM maupun LPG dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Stok BBM dan LPG selama libur panjang Isra Miraj dalam kondisi aman tercukupi dan seluruh infrastruktur telah disiagakan.

Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus juga tetap standby di lokasi untuk memastikan penyaluran BBM dan LPG berjalan lancar.

"Pada momen libur panjang, produk LPG menjadi primadona yang digunakan dalam aktivitas masyarakat.

Kami telah memitigasi melalui pelaksanaan penyaluran fakultatif sebagai tambahan penyaluran diluar penyaluran reguler untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat.

Salah satunya saat libur panjang Isra Miraj ini,” ujar Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, Jumat (16/1).

Menurut Ahad Rahedi, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus melaksanakan build up stock sesuai kebutuhan dan pengecekan sarfas SPBU secara intensif berikut pengecekan aspek Quantity and Quality (QQ) BBM.

Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus telah menyiapkan penyaluran fakultatif hingga 50 persen dari rata-rata penyaluran harian dengan jumlah 133.840 tabung LPG 3 Kg untuk seluruh wilayah Bali.