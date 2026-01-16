JPNN.com

Bali Siaga LSD, Jembrana Resmi Lockdown, Larang Lalu Lintas Ternak Sapi

Bali Siaga LSD, Jembrana Resmi Lockdown, Larang Lalu Lintas Ternak Sapi

Jumat, 16 Januari 2026 – 09:28 WIB
Bali Siaga LSD, Jembrana Resmi Lockdown, Larang Lalu Lintas Ternak Sapi - JPNN.com Bali
Petugas dari Dinas Pertanian melakukan penyemprotan desinfektan buntut merebaknya penyakit LSD di Jembrana. Foto: Pemkab Buleleng

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Temuan Infeksi Lumpy Skin Disease (LSD) terhadap ternak sapi dan kerbau di Jembrana, memaksa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan Pangan) Bali bergerak cepat.

Distan Pangan Bali memutuskan melakukan lockdown, melarang lalu lintas ternak sapi dan kerbau keluar dan masuk Kabupaten Jembrana.

Temuan Distan Pangan Bali, 28 ekor sapi di Bali barat terjangkit LSD.

“Lockwon sementara waktu.

Khusus Kabupaten Jembrana tidak melalulintaskan ternak ke mana-mana.

Suratnya sudah ada, batasnya enam bulan ke depan atau sampai kasusnya tuntas,” ujar Kepala Distan Pangan Bali Wayan Sunada dilansir dari Antara.

Menurutnya, introduksi pertama LSD di Bali terungkap di Jembrana.

Awalnya terdeteksi pada 24 Desember 2025 lalu.

TAGS   LSD Lumpy Skin Disease Distan Pangan Bali Bali Jembrana lockdown sapi kerbau desinfektan ternak sapi

