LSD Serang Ternak Sapi di Jembrana, Dirjen PKH Kementan Turun Tangan

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Infeksi Lumpy Skin Disease (LSD) mulai menyebar di Bali.

Ternak sapi dan kerbau di Kabupaten Jembrana, Bali, dilaporkan terjangkit LSD.

Temuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan Pangan) Bali, 28 ekor sapi di Bali barat terjangkit LSD.

LSD atau yang sering disebut penyakit kulit berbenjol adalah penyakit kulit infeksius yang sering menyerang ternak sapi dan kerbau.

Penyakit ini disebabkan oleh virus dari keluarga Poxviridae (satu keluarga dengan virus cacar) dan dikenal sangat menular, tetapi tidak menular ke manusia karena bukan zoonosis.

LSD menular melalui tiga cara.

Bisa melalui vektor, seperti serangga penghisap darah (nyamuk, lalat dan caplak), kontak langsung dan pakan atau air yang terkontaminasi ludah atau urine hewan sakit.

Gejala khas yang muncul biasanya berupa benjolan keras pada kulit berukuran 2 – 5 cm di area leher, kepala, kaki dan perut.