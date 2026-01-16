JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini LSD Serang Ternak Sapi di Jembrana, Dirjen PKH Kementan Turun Tangan

LSD Serang Ternak Sapi di Jembrana, Dirjen PKH Kementan Turun Tangan

Jumat, 16 Januari 2026 – 09:09 WIB
LSD Serang Ternak Sapi di Jembrana, Dirjen PKH Kementan Turun Tangan - JPNN.com Bali
Ilustrasi petugas melakukan pemotongan bersyarat terhadap ternak sapi yang terindikasi terpapar penyakit LSD. Foto: Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Infeksi Lumpy Skin Disease (LSD) mulai menyebar di Bali.

Ternak sapi dan kerbau di Kabupaten Jembrana, Bali, dilaporkan terjangkit LSD.

Temuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan Pangan) Bali, 28 ekor sapi di Bali barat terjangkit LSD.

Baca Juga:

LSD atau yang sering disebut penyakit kulit berbenjol adalah penyakit kulit infeksius yang sering menyerang ternak sapi dan kerbau.

Penyakit ini disebabkan oleh virus dari keluarga Poxviridae (satu keluarga dengan virus cacar) dan dikenal sangat menular, tetapi tidak menular ke manusia karena bukan zoonosis.

LSD menular melalui tiga cara.

Baca Juga:

Bisa melalui vektor, seperti serangga penghisap darah (nyamuk, lalat dan caplak), kontak langsung dan pakan atau air yang terkontaminasi ludah atau urine hewan sakit.

Gejala khas yang muncul biasanya berupa benjolan keras pada kulit berukuran 2 – 5 cm di area leher, kepala, kaki dan perut.

Ternak sapi dan kerbau di Kabupaten Jembrana, Bali, dilaporkan terjangkit LSD. Temuan Distan Pangan Bali, 28 ekor sapi di Bali barat terjangkit LSD.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   LSD Lumpy Skin Disease Penyakit Kulit Berbenjol sapi kerbau Jembrana Distan Pangan Bali Kementan desinfektan penyemprotan desinfektan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bukan Hanya Mike Houptmeijer, Bali United Layak Bangga dengan Joao Ferrari - JPNN.com Bali

    Bukan Hanya Mike Houptmeijer, Bali United Layak Bangga dengan Joao Ferrari

  2. Momen Emosional Mirza Mustafic: Cetak Gol 30 Detik, Tercepat di Super League - JPNN.com Bali

    Momen Emosional Mirza Mustafic: Cetak Gol 30 Detik, Tercepat di Super League

  3. Bursa Transfer Super League Memanas, Persebaya Agresif, Tim Ini tak Mau Kalah - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer Super League Memanas, Persebaya Agresif, Tim Ini tak Mau Kalah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU