JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Petualangan Kunang-kunang Hadir di Kebun Raya Bali, Ini Waktu & Rutenya, Gas!

Petualangan Kunang-kunang Hadir di Kebun Raya Bali, Ini Waktu & Rutenya, Gas!

Kamis, 15 Januari 2026 – 20:54 WIB
Petualangan Kunang-kunang Hadir di Kebun Raya Bali, Ini Waktu & Rutenya, Gas! - JPNN.com Bali
Dua jenis kunang-kunang unik ditemukan eksistensinya di Kebun Raya Bali di Bedugul, Kabupaten Tabanan, Bali dan kini bisa dieksplorasi pengunjung. Foto: ANTARA/HO-Kebun Raya Bali

bali.jpnn.com, TABANAN - Kabar gembira untuk pengunjung Kebun Raya Bali di Bedugul, Tabanan.

Pengelola Kebun Raya Bali kini mengembangkan program eksplorasi kunang-kunang dan keanekaragaman hayati.

Program ini untuk menumbuhkan pentingnya pemahaman masyarakat terkait konservasi flora dan fauna.

Baca Juga:

Petualangan menyaksikan kelap-kelip kunang-kunang diadakan mulai pukul 16.00 hingga 21.00 Wita.

Periode waktu itu merupakan peralihan siang ke malam yang merupakan periode aktif serangga unik itu atau disebut periode krepuskular.

Eksplorasi dilakukan dengan menyusuri sejumlah titik di kawasan hutan kebun raya itu, yakni di area Danau Beratan, hutan tropis, hingga Taman Panca Yadnya.

Baca Juga:

Ada beberapa jenis kunang-kunang yang ditemui.

Mulai dari Lamprigera species pluralis (Spp) dan Abscondita Spp yang melimpah ditemukan di kawasan pemandangan danau dan taman Panca Yadnya.

Pengelola Kebun Raya Bali kini mengembangkan program eksplorasi kunang-kunang dan keanekaragaman hayati.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kunang-kunang kebun raya bali wisatawan bedugul Bali tabanan eksplorasi kunang-kunang Flora dan Fauna Komunitas Nusantara Wilderness Danau Beratan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bukan Hanya Mike Houptmeijer, Bali United Layak Bangga dengan Joao Ferrari - JPNN.com Bali

    Bukan Hanya Mike Houptmeijer, Bali United Layak Bangga dengan Joao Ferrari

  2. Momen Emosional Mirza Mustafic: Cetak Gol 30 Detik, Tercepat di Super League - JPNN.com Bali

    Momen Emosional Mirza Mustafic: Cetak Gol 30 Detik, Tercepat di Super League

  3. Bursa Transfer Super League Memanas, Persebaya Agresif, Tim Ini tak Mau Kalah - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer Super League Memanas, Persebaya Agresif, Tim Ini tak Mau Kalah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU