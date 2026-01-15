Petualangan Kunang-kunang Hadir di Kebun Raya Bali, Ini Waktu & Rutenya, Gas!

bali.jpnn.com, TABANAN - Kabar gembira untuk pengunjung Kebun Raya Bali di Bedugul, Tabanan.

Pengelola Kebun Raya Bali kini mengembangkan program eksplorasi kunang-kunang dan keanekaragaman hayati.

Program ini untuk menumbuhkan pentingnya pemahaman masyarakat terkait konservasi flora dan fauna.

Petualangan menyaksikan kelap-kelip kunang-kunang diadakan mulai pukul 16.00 hingga 21.00 Wita.

Periode waktu itu merupakan peralihan siang ke malam yang merupakan periode aktif serangga unik itu atau disebut periode krepuskular.

Eksplorasi dilakukan dengan menyusuri sejumlah titik di kawasan hutan kebun raya itu, yakni di area Danau Beratan, hutan tropis, hingga Taman Panca Yadnya.

Ada beberapa jenis kunang-kunang yang ditemui.

Mulai dari Lamprigera species pluralis (Spp) dan Abscondita Spp yang melimpah ditemukan di kawasan pemandangan danau dan taman Panca Yadnya.