Bupati Kembang Lobi Pusat, Ini Sektor di Jembrana yang Butuh Anggaran Besar

bali.jpnn.com, JAKARTA - Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan bergerak cepat mencari dana talangan untuk membangun Bumi Jegog.

Bupati Kembang didampingi Wabup I Gede Ngurah Patriana Krisna alias Ipat melobi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri ikut membantu mengawal pembangunan di Jembrana.

Dalam kunjungan yang berlangsung, Selasa (13/1) lalu, Bupati Kembang diterima langsung Direktur Jenderal Bina Bangda Kemendagri Restuardy Daud.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Kembang menyampaikan beberapa usulan strategis pembangunan daerah yang membutuhkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.

Beberapa sektor itu meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta pengembangan kawasan ekonomi pedesaan dan pesisir.

“Pembangunan Jembrana membutuhkan dukungan anggaran yang kuat, tidak hanya dari APBD, tetapi juga melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan program strategis kementerian,” ujar Bupati Kembang Hartawan dilansir dari laman Pemkab Jembrana.

Menurutnya, lobi ini sebagai bagian dari ikhtiar Pemkab Jembrana memperjuangkan kebutuhan masyarakat.

Pemkab Jembrana di bidang pendidikan mengusulkan rehabilitasi sedang hingga berat ruang kelas sekolah sebanyak 10 unit dengan anggaran Rp7,8 miliar lebih.