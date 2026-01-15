Pantai Kuta Terkikis Abrasi Parah, DPUPR Badung Bergerak, Ini Langkahnya

JPNN.com

Pantai Kuta, Badung, Bali, hancur terkikis abrasi. Dinas PUPR Badung bergerak memperbaiki kerusakan akibat alam ini. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, KUTA - Pantai Kuta, Badung, Bali, dalam kondisi compang-camping.

Destinasi wisata internasional ini tak enak dipandang mata setelah hancur terkena abrasi.

Jogging track bahkan ikut terkelupas menambah kesemrawutan Pantai Kuta yang terkenal seantero dunia itu.

Kondisi ini memaksa Pemkab Badung turun tangan.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Badung AA Rama Putra mengatakan sejak Selasa (13/1) lalu telah memulai penataan pasir di Pantai Kuta.

Selain mengisi kembali area yang terabrasi, pihaknya juga melakukan perapian jalur pejalan kaki alias jogging track yang terdampak pergerakan pasri dan gelombang.

“Iya, kami melakukan pemeliharaan pasir.

Jadi, yang terabrasi kami kondisikan. Ini sudah kami lakukan sejak hari Selasa,” ujar AA Rama Putra dilansir dari laman Pemkab Badung.

