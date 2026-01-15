Mudik Idulfitri Bareng Nyepi, Polres Jembrana Siapkan Skenario Khusus di Gilimanuk

JPNN.com

Kamis, 15 Januari 2026 – 15:30 WIB
Pelabuhan Gilimanuk diambil dari udara. Polres Jembrana bersiap melakukan pengamanan pemudik di Pelabuhan Gilimanuk menjelang mudik 2026. Foto: ASDP

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Polres Jembrana bersiap menggelar Operasi Ketupat 2026 di Pelabuhan Gilimanuk yang menjadi titik kumpul pemudik setiap Hari Raya Idulfitri.

Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati mengatakan persiapan Operasi Ketupat 2026 ini melibatkan institusi terkait.

Polres Jembrana berkoordinasi dengan para pihak untuk melakukan perencanaan awal, mengantisipasi lonjakan pemudik menjelang Hari Raya Idulfitri yang bersamaan dengan Hari Raya Nyepi.

“Pembahasan utama dalam rapat koordinasi ini mengantisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan pemudik yang menyeberang ke Jawa," kata Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati dilansir dari Antara.

Rapat perdana menjelang Operasi Ketupat 2026 juga membahas teknis pengamanan mudik agar tidak terjadi crowded.

Menurut AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati, diperlukan langkah-langkah khusus agar arus mudik tetap berjalan tanpa mengganggu Hari Raya Nyepi yang melarang orang dan kendaraan di jalanan.

“Arus mudik Lebaran tahun ini memiliki tantangan tersendiri karena beririsan dengan Hari Raya Nyepi,” ucapnya.

Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dan kesiapan awal dari seluruh stakeholder untuk menjamin keamanan, agar kedua hari raya tersebut sama-sama berjalan lancar.

