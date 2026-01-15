BPBD Gianyar Berjibaku Buka Akses Jalan Pascalongsor di Sebatu Tegalalang

bali.jpnn.com, GIANYAR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gianyar, Bali, bersama instansi lain membuka akses ruas jalan yang sempat tertutup material tanah longsor di Desa Sebatu, Tegalalang.

Tak hanya tanah dan bebatuan, Jalan Jasan-Timbul itu juga tertutup pepohonan bambu yang ikut terdampak longsor.

Satu kendaraan roda empat yang saat itu melintas juga tertimpa pepohonan bambu akibat tanah longsor itu.

Petugas berhasil mengevakuasi kendaraan jenis sedan itu yang mengalami kerusakan sedang dan pengemudinya dalam keadaan selamat tanpa mengalami luka.

“Akses jalan sudah dapat dilalui,” kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Gianyar I Gusti Ngurah Dibya Presasta dilansir dari Antara.

Pihaknya bersama unsur TNI, Polri di desa setempat, dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Gianyar, berjibaku pada Rabu (14/1) dini hari untuk membuka akses yang sempat tertutup material.

Dinas PU Gianyar saat ini masih melakukan proses lanjutan untuk memastikan kondisi jalan aman dan normal sepenuhnya.

I Gusti Ngurah Dibya Prsesasta mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, khususnya saat melintasi jalur rawan longsor, terutama pada malam hari dan saat kondisi cuaca kurang bersahabat.