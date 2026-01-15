JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Kamis (15/1): Baik Membuat Sok & Segala Macam Anyam-anyaman

Kalender Bali Kamis (15/1): Baik Membuat Sok & Segala Macam Anyam-anyaman

Kamis, 15 Januari 2026 – 05:57 WIB
Kalender Bali Kamis (15/1): Baik Membuat Sok & Segala Macam Anyam-anyaman - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Kamis 15 Januari 2026 bertepatan dengan Wraspati Paing Tambir. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kamis hari ini (15/1) berdasarkan kalender Bali masuk Wraspati Paing Tambir.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Kamis hari ini (15/1) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Kamis 15 Januari 2026 bertepatan dengan Wraspati Paing Tambir: Hari baik membuat sok & segala macam anyam-anyaman
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Membuat Sok Kalender Bali Kamis 15 Januari 2026 Dewasa Ayu Hari Baik Membuat Anyam-anyaman Wraspati Paing Tambir Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Momen Emosional Mirza Mustafic: Cetak Gol 30 Detik, Tercepat di Super League - JPNN.com Bali

    Momen Emosional Mirza Mustafic: Cetak Gol 30 Detik, Tercepat di Super League

  2. Bursa Transfer Super League Memanas, Persebaya Agresif, Tim Ini tak Mau Kalah - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer Super League Memanas, Persebaya Agresif, Tim Ini tak Mau Kalah

  3. Johnny Jansen Puji Comeback Apik Made Tito, Sebut Pekerja Keras - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puji Comeback Apik Made Tito, Sebut Pekerja Keras

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU