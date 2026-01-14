JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Pemprov Tambah Penyertaan Modal Bank BPD Bali Rp 445 Miliar, Ini Kata Koster

Pemprov Tambah Penyertaan Modal Bank BPD Bali Rp 445 Miliar, Ini Kata Koster

Rabu, 14 Januari 2026 – 22:01 WIB
Pemprov Tambah Penyertaan Modal Bank BPD Bali Rp 445 Miliar, Ini Kata Koster - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemprov Bali menambah penyertaan modal ke Bank BPD Bali sebesar Rp 445 miliar.

Rencana itu terjadi setelah Gubernur Wayan Koster mengajukan Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPD Bali ke DPRD Bali.

Sebelumnya, Pemprov Bali memiliki saham di Bank BPD Bali senilai Rp 839 miliar.

Baca Juga:

Koster menjelaskan bahwa penambahan penyertaan modal daerah ke Bank BPD Bali merupakan bagian dari komitmen Pemprov Bali untuk menjaga keberlanjutan perekonomian daerah.

“Kami menyadari bahwa tantangan ekonomi ke depan semakin dinamis, seiring dengan konsolidasi industri perbankan nasional berbasis Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti.

Dalam konteks tersebut, penguatan permodalan Bank BPD Bali bukan semata-mata keputusan bisnis, melainkan langkah strategis agar bank daerah tetap kuat, berdaya saing, serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat dan dunia usaha di Bali,” kata Koster.

Baca Juga:

Koster menambahkan kinerja Bank BPD Bali menunjukkan kondisi yang sehat, dengan tingkat profitabilitas yang baik, kualitas aset yang terjaga, serta likuiditas dan permodalan yang memadai.

Penyertaan modal daerah ini diharapkan dapat memperluas pembiayaan sektor produktif, khususnya UMKM, memperkuat layanan keuangan pemerintah daerah, serta mendorong transformasi digital yang semakin efisien dan akuntabel.

Pemprov Bali menambah penyertaan modal ke Bank BPD Bali sebesar Rp 445 miliar. Sebelumnya, Pemprov Bali memiliki saham di Bank BPD Bali senilai Rp 839 miliar.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pemprov bali Bank BPD Bali Koster gubernur koster Penyertaan Modal saham

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Momen Emosional Mirza Mustafic: Cetak Gol 30 Detik, Tercepat di Super League - JPNN.com Bali

    Momen Emosional Mirza Mustafic: Cetak Gol 30 Detik, Tercepat di Super League

  2. Bursa Transfer Super League Memanas, Persebaya Agresif, Tim Ini tak Mau Kalah - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer Super League Memanas, Persebaya Agresif, Tim Ini tak Mau Kalah

  3. Johnny Jansen Puji Comeback Apik Made Tito, Sebut Pekerja Keras - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puji Comeback Apik Made Tito, Sebut Pekerja Keras

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU