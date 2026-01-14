Pemprov Tambah Penyertaan Modal Bank BPD Bali Rp 445 Miliar, Ini Kata Koster

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemprov Bali menambah penyertaan modal ke Bank BPD Bali sebesar Rp 445 miliar.

Rencana itu terjadi setelah Gubernur Wayan Koster mengajukan Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPD Bali ke DPRD Bali.

Sebelumnya, Pemprov Bali memiliki saham di Bank BPD Bali senilai Rp 839 miliar.

Koster menjelaskan bahwa penambahan penyertaan modal daerah ke Bank BPD Bali merupakan bagian dari komitmen Pemprov Bali untuk menjaga keberlanjutan perekonomian daerah.

“Kami menyadari bahwa tantangan ekonomi ke depan semakin dinamis, seiring dengan konsolidasi industri perbankan nasional berbasis Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti.

Dalam konteks tersebut, penguatan permodalan Bank BPD Bali bukan semata-mata keputusan bisnis, melainkan langkah strategis agar bank daerah tetap kuat, berdaya saing, serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat dan dunia usaha di Bali,” kata Koster.

Koster menambahkan kinerja Bank BPD Bali menunjukkan kondisi yang sehat, dengan tingkat profitabilitas yang baik, kualitas aset yang terjaga, serta likuiditas dan permodalan yang memadai.

Penyertaan modal daerah ini diharapkan dapat memperluas pembiayaan sektor produktif, khususnya UMKM, memperkuat layanan keuangan pemerintah daerah, serta mendorong transformasi digital yang semakin efisien dan akuntabel.