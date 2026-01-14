Koster Sorot Musibah Longsor di Area Turyapada Tower, Ini Rencana Sang Gubernur

JPNN.com

Rabu, 14 Januari 2026 – 21:37 WIB
Gubernur Wayan Koster saat mengecek Turyapada Tower beberapa waktu lalu. Koster mengomentari musibah longsor di area Turyapada Tower. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster angkat bicara setelah terjadi musibah longsor di area Turyapada Tower seusai hujan lebat mengguyur Bali, Minggu (11/1) lalu.

Longsor dilaporkan terjadi di Desa Adat Amerta Sari, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali.

Material longsor menimpa rumah I Kadek Ribek, warga setempat, dan menutup akses jalan dengan lebar sekitar tiga meter.

Lokasi kejadian diketahui bersebelahan dengan menara pemancar siaran Turyapada Tower.

Koster memastikan longsor yang menimpa rumah I Kadek Ribek bukan disebabkan oleh Turyapada Tower, sebab jaraknya jauh dan belum menjadi lahan milik pemerintah.

Menurut Koster, area rumah milik I Kadek Ribek itu di luar jangkauan bangunan utama Turyapada Tower.

Namun, diakui Koster, sejak lama lokasi kejadian dipetakan untuk dijadikan kawasan penunjang destinasi wisata baru tersebut.

“Oh, bukan bangunan (Turyapada Tower).

Menurut Gubernur Bali Wayan Koster, lahan yang terdampak longsor di dekat Turyapada Tower nantinya akan disulap menjadi area wisata gondola.
