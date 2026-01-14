JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kemenkum Bali Siapkan Langkah Strategis 2026, Fokus Kualitas dan Akses Layanan

Kemenkum Bali Siapkan Langkah Strategis 2026, Fokus Kualitas dan Akses Layanan

Rabu, 14 Januari 2026 – 18:23 WIB
Kemenkum Bali Siapkan Langkah Strategis 2026, Fokus Kualitas dan Akses Layanan - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah didampingi Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana memimpin rapat Rencana Kinerja Tahun 2026 Divisi Pelayanan Hukum, Rabu (14/1). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali kembali menggelar Rapat Rencana Kinerja Tahun 2026 Divisi Pelayanan Hukum sebagai langkah strategis dalam menyusun arah kebijakan dan program kerja ke depan, Rabu (14/1).

Rapat ini dipimpin langsung Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah didampingi Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana dan dihadiri seluruh jajaran Divisi Pelayanan Hukum.

Rapat difokuskan pada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pelayanan hukum yang akan dijalankan pada 2026 ini.

Baca Juga:

Evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum.

Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan utama dalam merumuskan strategi dan target kinerja yang lebih efektif dan efisien.

Kakanwil Eem Nurmanah dalam arahannya menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan hukum harus dibarengi dengan inovasi dan integritas aparatur.

Baca Juga:

Ia menilai bahwa perubahan kebutuhan masyarakat menuntut aparatur untuk lebih adaptif dan responsif.

"Pelayanan hukum ke depan harus mengedepankan kemudahan akses, kepastian, serta kecepatan layanan bagi masyarakat," ujar Eem Nurmanah.

Rapat difokuskan pada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pelayanan hukum yang akan dijalankan pada 2026 ini.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah Kemenkum Bali Kadiv Yankum Bali I Wayan Redana Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Momen Emosional Mirza Mustafic: Cetak Gol 30 Detik, Tercepat di Super League - JPNN.com Bali

    Momen Emosional Mirza Mustafic: Cetak Gol 30 Detik, Tercepat di Super League

  2. Bursa Transfer Super League Memanas, Persebaya Agresif, Tim Ini tak Mau Kalah - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer Super League Memanas, Persebaya Agresif, Tim Ini tak Mau Kalah

  3. Johnny Jansen Puji Comeback Apik Made Tito, Sebut Pekerja Keras - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puji Comeback Apik Made Tito, Sebut Pekerja Keras

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU