Kemenkum Bali Siapkan Langkah Strategis 2026, Fokus Kualitas dan Akses Layanan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali kembali menggelar Rapat Rencana Kinerja Tahun 2026 Divisi Pelayanan Hukum sebagai langkah strategis dalam menyusun arah kebijakan dan program kerja ke depan, Rabu (14/1).

Rapat ini dipimpin langsung Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah didampingi Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana dan dihadiri seluruh jajaran Divisi Pelayanan Hukum.

Rapat difokuskan pada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pelayanan hukum yang akan dijalankan pada 2026 ini.

Evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum.

Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan utama dalam merumuskan strategi dan target kinerja yang lebih efektif dan efisien.

Kakanwil Eem Nurmanah dalam arahannya menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan hukum harus dibarengi dengan inovasi dan integritas aparatur.

Ia menilai bahwa perubahan kebutuhan masyarakat menuntut aparatur untuk lebih adaptif dan responsif.

"Pelayanan hukum ke depan harus mengedepankan kemudahan akses, kepastian, serta kecepatan layanan bagi masyarakat," ujar Eem Nurmanah.