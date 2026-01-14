Prakiraan Cuaca Bali Rabu (14/1): Waspada Hujan Siang – Malam di Kawasan Wisata

bali.jpnn.com, DENPASAR - Hujan diperkirakan masih mengguyur Bali pada Rabu (14/1) hingga Kamis (15/1) besok.

Berdasar prakiraan Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar, hujan diperkirakan mengguyur sejumlah kawasan wisata di Bali pada siang hingga malam.

Pulau Bali diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas sedang dengan kecepatan angin diperkirakan 40-45 kilometer per jam yang bertiup dari arah barat-barat laut.

Ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali diperkirakan hingga dua meter, sementara di perairan selatan Bali diperkirakan hingga 2,5 meter.

“Waspadai potensi hujan sedang-lebat yang disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat di sebagian besar wilayah Bali,” kata Kepala BBMKG Wilayah III Cahyo Nugroho dilansir dari Antara.

Cuaca pada Rabu pagi hari di objek wisata Ubud, Bedugul, Kintamani, Nusa Dua, Kuta, Tanah Lot dan Sanur diperkirakan berawan.

Pada siang hingga sore hari, di Ubud, Bedugul, Kintamani dan Besakih diperkirakan hujan dan malam hari diperkirakan berawan.

Pada siang hingga malam hari, cuaca di objek wisata di Nusa Dua, Kuta, Tanah Lot dan Sanur diperkirakan berawan.