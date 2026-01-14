JPNN.com

Upacara Piodalan Pura di Bali, Rabu (14/1), Cek Jadwal & Lokasinya!

Rabu, 14 Januari 2026 – 06:26 WIB
Upacara Piodalan Pura di Bali, Rabu (14/1), Cek Jadwal & Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi umat Hindu Bali melaksanakan upacara piodalan. Foto: Pemkab Buleleng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (14/1) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Umanis Tambir.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Baca Juga:

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Baca Juga:

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Dalam lontar Sundari Gama tertulis, barang siapa yang tidak memelihara dan melaksanakan kewajiban di Pura Puseh, masyarakat akan kekurangan sandang dan pangan.

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Rabu (14/1) saat Buda Umanis Tambir: Pura Sari Bankar Titih Kapal.
