Kakanwil Eem Minta Perencanaan Kinerja 2026 Selaras dengan Kebijakan Nasional

bali.jpnn.com, DENPASAR - Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Bali menggelar Rapat Rencana Kinerja Tahun 2026.

Rapat ini digelar sebagai langkah awal penyusunan program dan kegiatan strategis pada 2026.

Rapat dipimpin langsung Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah didampingi Kadiv PPPH Bali Mustiqo Vitra.

Dalam arahannya, Kakanwil Eem Nurmanah menekankan pentingnya perencanaan kinerja yang terukur, realistis, dan selaras dengan kebijakan nasional Kementerian Hukum.

Ia mengingatkan bahwa perencanaan yang baik akan menjadi fondasi utama dalam peningkatan kualitas layanan hukum kepada masyarakat.

"Rencana kinerja harus disusun secara cermat agar setiap program benar-benar memberikan manfaat dan dampak yang nyata," ujar Kakanwil Eem Nurmanah.

Rapat ini diikuti oleh seluruh jajaran Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum sebagai wujud keterlibatan aktif dalam proses perencanaan.

Setiap unit kerja diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan program, indikator kinerja, serta kebutuhan pendukung pelaksanaan kegiatan.