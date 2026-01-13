JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Upacara Piodalan Pura di Bali, Selasa (13/1), Cek Jadwal & Lokasinya!

Upacara Piodalan Pura di Bali, Selasa (13/1), Cek Jadwal & Lokasinya!

Selasa, 13 Januari 2026 – 08:20 WIB
Upacara Piodalan Pura di Bali, Selasa (13/1), Cek Jadwal & Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi upacara piodalan yang dilaksanakan umat Hindu Bali hari ini. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (13/1) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Kasih Tambir.

Hari ini bertepatan dengan Kajeng Kliwon.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Baca Juga:

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Baca Juga:

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Selasa (13/1) saat Anggara Kasih Tambir: Tersebar di Gianyar, Buleleng, Tabanan, Bangli dan Denpasar.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   piodalan upacara piodalan Pura merajan Bali lokasi piodalan jadwal piodalan kajeng kliwon Anggara Kasih Tambir umat hindu

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Made Tito Mulai Curi Perhatian Johnny Jansen, Sorot Momentum di Putaran Kedua - JPNN.com Bali

    Made Tito Mulai Curi Perhatian Johnny Jansen, Sorot Momentum di Putaran Kedua

  2. Rumor 2 Pemain Asing PSM Hengkang Menguat, tak Masuk Skema Tomas Trucha - JPNN.com Bali

    Rumor 2 Pemain Asing PSM Hengkang Menguat, tak Masuk Skema Tomas Trucha

  3. Tomas Trucha Janji Bawa PSM Bangkit di Putaran Kedua, Ingin Tampil Menyerang - JPNN.com Bali

    Tomas Trucha Janji Bawa PSM Bangkit di Putaran Kedua, Ingin Tampil Menyerang

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU