BPBD Bali Pasang Alarm EWS Banjir di 6 Titik, Ini Tahapan Bunyi Sirine Evakuasi

Senin, 12 Januari 2026 – 21:02 WIB
Gubernur Koster mengecek aliran Tukad Badung dan meninjau dampak banjir di Pasar Kumbasari, Jalan Sulawesi, Jalan Gajah Mada, dan Hasanuddin, Denpasar, Rabu (10/9/2025) lalu. Foto; Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Banjir menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Bali saat ini.

Peristiwa banjir besar yang terjadi pada September 2025 lalu menjadi penyebabnya.

Agar kejadian serupa tak terulang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali mulai memasang alarm sistem peringatan dini banjir di enam titik.

Pemasangan alarm sistem peringatan dini banjir ini menjadi program prioritas BPBD Bali untuk dipasang di wilayah ibu kota provinsi Bali, Denpasar.

Enam titik lokasi pemasangan alarm sistem peringatan dini banjir itu masing-masing di Tukad Badung area Pasar Kumbasari dan Jembatan Pasar Bunga Wangaya.

Kemudian DAM Kontrol BWS OP3 Wangaya, Jembatan Wangaya Kampung Muslim, Jembatan Tukad Badung Jalan Hasanudin, dan Jembatan Tukad Badung Jalan Pekambingan.

“Enam titik itu jadi prioritas.                                                                    

Karena kami baru bisa menyediakan enam unit.

BPBD Bali mulai memasang alarm sistem peringatan dini banjir di enam titik setelah terjadi insiden banjir bandang yang terjadi pada September 2025 lalu
