Hujan Lebat Guyur Bali! Jalur Singaraja–Denpasar Terendam Banjir, Lalin Lumpuh

bali.jpnn.com, BULELENG - Peringatan Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar kepada masyarakat untuk mewaspadai cuaca ekstrem terbukti.

Hujan lebat disertai angin kencang melanda sebagian besar wilayah Bali.

Hujan lebat yang terjadi sejak Minggu (11/1) kemarin menyebabkan banjir di jalur utama Singaraja–Denpasar, tepatnya di Desa Pancasari, Sukasada, Buleleng.

Genangan air setinggi lutut orang dewasa menyebabkan arus lalu lintas tersendat dan sejumlah kendaraan mogok sejak kemarin.

Kondisi itu kian parah hingga Senin (12/1) pagi, sehingga membuat Dishub Bali ikut ambil bagian membantu Dishub Tabanan dan Dishub Buleleng mengatasi kemacetan di lokasi kejadian.

Desa Pancasari merupakan jalur utama Singaraja – Denpasar dan menjadi akses utama masyarakat menuju Bali utara dan sebaliknya.

Namun, berangsur kondisi di tempat kejadian perkara (TKP) mulai pulih.

Jalan kembali bisa digunakan pengguna kendaraan setelah banjir surut perlahan.