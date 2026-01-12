JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Hujan Lebat Guyur Bali! Jalur Singaraja–Denpasar Terendam Banjir, Lalin Lumpuh

Hujan Lebat Guyur Bali! Jalur Singaraja–Denpasar Terendam Banjir, Lalin Lumpuh

Senin, 12 Januari 2026 – 20:37 WIB
Hujan Lebat Guyur Bali! Jalur Singaraja–Denpasar Terendam Banjir, Lalin Lumpuh - JPNN.com Bali
Arus lalin di Jalur Singaraja - Denpasar, tepatnya di Desa Pancasari, Sukasada, Buleleng, macet setelah banjir merendam kawasan tersebut, Senin (12/1). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, BULELENG - Peringatan Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar kepada masyarakat untuk mewaspadai cuaca ekstrem terbukti.

Hujan lebat disertai angin kencang melanda sebagian besar wilayah Bali.

Hujan lebat yang terjadi sejak Minggu (11/1) kemarin menyebabkan banjir di jalur utama Singaraja–Denpasar, tepatnya di Desa Pancasari, Sukasada, Buleleng.

Baca Juga:

Genangan air setinggi lutut orang dewasa menyebabkan arus lalu lintas tersendat dan sejumlah kendaraan mogok sejak kemarin.

Kondisi itu kian parah hingga Senin (12/1) pagi, sehingga membuat Dishub Bali ikut ambil bagian membantu Dishub Tabanan dan Dishub Buleleng mengatasi kemacetan di lokasi kejadian.

Desa Pancasari merupakan jalur utama Singaraja – Denpasar dan menjadi akses utama masyarakat menuju Bali utara dan sebaliknya.

Baca Juga:

Namun, berangsur kondisi di tempat kejadian perkara (TKP) mulai pulih.

Jalan kembali bisa digunakan pengguna kendaraan setelah banjir surut perlahan.

Hujan lebat yang terjadi sejak Minggu (11/1) kemarin menyebabkan banjir di jalur utama Singaraja–Denpasar, tepatnya di Desa Pancasari, Sukasada, Buleleng.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   hujan hujan lebat Bali Jalur Singaraja - Denpasar desa pancasari banjir Lalin cuaca ekstrem Dishub Bali BBMKG Wilayah III Denpasar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Made Tito Mulai Curi Perhatian Johnny Jansen, Sorot Momentum di Putaran Kedua - JPNN.com Bali

    Made Tito Mulai Curi Perhatian Johnny Jansen, Sorot Momentum di Putaran Kedua

  2. Rumor 2 Pemain Asing PSM Hengkang Menguat, tak Masuk Skema Tomas Trucha - JPNN.com Bali

    Rumor 2 Pemain Asing PSM Hengkang Menguat, tak Masuk Skema Tomas Trucha

  3. Tomas Trucha Janji Bawa PSM Bangkit di Putaran Kedua, Ingin Tampil Menyerang - JPNN.com Bali

    Tomas Trucha Janji Bawa PSM Bangkit di Putaran Kedua, Ingin Tampil Menyerang

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU