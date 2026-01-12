5 PJU Polresta Denpasar Berganti, dari Kabagren hingga Kasihumas, Ini Daftarnya

JPNN.com

Senin, 12 Januari 2026 – 16:52 WIB
Kapolresta Denpasar Kombes Iqbal Simatupang memimpin sertijab lima pejabat utama, Senin (12/1) siang. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polresta Denpasar melaksanakan upacara serah terima jabatan (sertijab) Kabagren, Kabaglog, Kasattahti, Kasikeu serta penyerahan jabatan Kasi Humas Polresta Denpasar, Senin (12/1).

Kapolresta Denpasar Kombes Iqbal Simatupang memimpin langsung upacara sertijab diikuti pejabat utama (PJU), kapolsek jajaran, perwira dan personel.

Pejabat yang melaksanakan sertijab, yakni Kabagren AKBP I Nyoman Suastana kepada AKP I Putu Agus Ady Wijaya, dan Kabaglog dari AKP Amelia Magdalena Letoati kepada Kompol I Komang Sura Maryantika.

Kemudian Kasat Tahti dari Iptu I Wayan Sukarta kepada Ipda Putu Henry Saputra; Kasikeu dari Iptu I Made Gede Sumantara kepada Iptu Putu Agus Swantara.

Selain itu, dilaksanakan pula penyerahan jabatan Kasi Humas Polresta Denpasar kepada Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

Kapolresta Denpasar Kombes Iqbal Simatupang menyampaikan bahwa serah terima jabatan di lingkungan Polri merupakan bagian dari dinamika organisasi dan upaya pembinaan karier personel.

Hal ini guna menjamin kesinambungan kepemimpinan, peningkatan kinerja organisasi, serta optimalisasi pelaksanaan tugas kepolisian.

“Terima kasih kepada para pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan selama menjabat.

Polresta Denpasar melaksanakan upacara serah terima jabatan (sertijab) Kabagren, Kabaglog, Kasattahti, Kasikeu serta penyerahan jabatan Kasihumas
