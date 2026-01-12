JPNN.com

Tip Lulus SNPMB 2026: Strategi Pilih Jurusan dengan Peluang Tertinggi

Senin, 12 Januari 2026 – 12:10 WIB
Tip Lulus SNPMB 2026: Strategi Pilih Jurusan dengan Peluang Tertinggi
Ilustrasi UTBK SBMPTN. Ilustrasi Foto: dok.JPG

bali.jpnn.com, DENPASAR - Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026 kembali menjadi penentu masa depan ratusan ribu lulusan SMA, SMK, dan MA di seluruh Indonesia.

Di tengah ketatnya persaingan dan keterbatasan daya tampung perguruan tinggi negeri, memilih jurusan bukan lagi soal minat semata, tetapi juga soal strategi.

Banyak peserta gagal bukan karena kemampuan akademik yang kurang, melainkan karena keputusan yang tidak realistis saat menyusun pilihan jurusan.

Informasi mengenai peluang lolos, karakter program studi, hingga peta persaingan kampus perlu dianalisis sejak awal.

Berbagai informasi yang beredar di ruang digital, termasuk yang dimuat di AcehGround, kerap menyoroti pentingnya perencanaan matang agar siswa tidak terjebak memilih jurusan hanya karena tren atau tekanan lingkungan.

 

Memahami Jalur Seleksi di SNPMB 2026

Langkah pertama sebelum menentukan jurusan adalah memahami jalur seleksi dalam SNPMB 2026.

Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) menilai konsistensi nilai rapor dan prestasi siswa selama di sekolah.

Untuk jalur UTBK-SNBT mengandalkan hasil tes kemampuan kognitif yang bersifat kompetitif secara nasional.

TAGS   Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru SNPMB SNPMB 2026 Penerimaan Mahasiswa Baru Tip SNPMB 2026 mahasiswa

