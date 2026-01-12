Kemenkum Bali Ikut Arahan Menko Kumham Imipas, Siap Kawal KUHP & KUHAP Baru

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali mengikuti Apel Bersama Awal Tahun 2026 yang digelar terpusat di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin (12/1).

Kegiatan tersebut diikuti secara virtual oleh jajaran Kanwil Kemenkum Bali dari Ruang Darmawangsa.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah didampingi Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana serta Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah, hadir bersama seluruh jajaran.

Kehadiran ini mencerminkan komitmen Kanwil Kemenkum Bali dalam mendukung arah kebijakan dan program strategis nasional di bidang hukum.

Apel bersama ini juga diikuti jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Bali serta Kanwil Kementerian HAM NTT Wilayah Kerja Bali di lokasi yang sama.

Sinergi lintas kementerian tersebut menjadi wujud nyata kolaborasi yang solid di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan secara terpadu.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa apel awal tahun memiliki makna strategis.

“Apel ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum refleksi, konsolidasi, dan peneguhan komitmen seluruh jajaran untuk melangkah bersama menghadapi tantangan tahun 2026,” ujar Yusril Ihza Mahendra.