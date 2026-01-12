Bali Krisis ASN, Angka Pensiun PNS Melonjak, Pejabat BKPSDM Puyeng

JPNN.com

Senin, 12 Januari 2026 – 11:18 WIB
Ilustrasi ASN Pemprov Bali. BKPSDM Bali melaporkan ribuan ASN pensiun dua tahun terakhir. Ilustrasi Foto: Humas Kemendagri

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bali mengungkap fakta mengejutkan pada awal 2026.

BKPSDM melaporkan Pemprov Bali krisis aparatur sipil negara (ASN).

Kondisi ini terjadi karena angka pensiun pegawai negeri sipil (PNS) terus bertambah.

Pada 2025, BKPSDM Bali melaporkan sebanyak 610 ASN baik PNS maupun PPPK telah memasuki masa pensiun.

Para ASN yang pensiun itu didominasi oleh jabatan staf serta jabatan fungsional.

“Kalau lihat datanya, pada 2025 ASN yang pensiun mencapai 610 orang.

Ini tentu berdampak pada beban kerja organisasi.

Apalagi di saat yang sama tidak ada rekrutmen CPNS maupun tenaga non-ASN,” ujar Kepala BKPSDM Bali I Wayan Budiasa dilansir dari Antara.

