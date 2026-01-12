Kalender Bali Senin (12/1): Baik Membuat Sangkar Ayam & Pintu Gerbang

JPNN.com

Senin, 12 Januari 2026 – 05:38 WIB
Ilustrasi kalender Bali Senin 12 Januari 2026 bertepatan dengan Soma Wage Tambir. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Senin hari ini (12/1) berdasarkan kalender Bali masuk Soma Wage Tambir.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Senin hari ini (12/1) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Senin 12 Januari 2026 bertepatan dengan Soma Wage Tambir: Hari baik untuk membuat sangkar ayam & pintu gerbang
